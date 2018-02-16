Лукашенко обещает устроить Китаю «сладкую» жизнь

Беларусь намерена выйти с сахарной продукцией на китайский рынок, сообщил Александр Лукашенко 16 февраля во время рабочей поездки в Слуцкий район.

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Посещая Слуцкий сахарорафинадный комбинат, он отметил, что Китай открыл свой рынок для белорусской мясной и молочной продукции. Теперь туда планируется наладить поставки сахара, пишет БелаПАН.

Глава государства заслушал доклады о развитии сахарной отрасли и организации производства импортозамещающей сахаросодержащей продукции. Лукашенко также ознакомился с модернизацией предприятия, внедрением прогрессивных технологий и продукцией комбината, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко также посетил Слуцкий дрожжевой завод, который начал работу осенью 2017 года.

Председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло доложил, что в 2019 году завод планирует выйти на полные мощности. По его словам, производственная мощность завода составляет 20 тыс. тонн дрожжей в год, однако предприятие может увеличить объемы в несколько раз без строительства дополнительных объектов.

«Вы должны работать как следует. В течение текущего года все вопросы должны быть сняты», — распорядился Лукашенко.

Он предупредил, что искусственно создавать условия для успешной работы завода никто не будет, поскольку в стране есть другие подобные производства, которым тоже необходимо реализовывать свою продукцию.

«Чтобы не было ущемления ни одного, ни другого коллектива», — пояснил президент.