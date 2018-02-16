ВВП Беларуси в годовом исчислении за январь вырос на 4,6%

В Национальном статистическом комитете сообщили, что объем ВВП в январе 2018 года в текущих ценах составил 9,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,6% к уровню января 2017 года.

Как прокомментировал 16 февраля журналистам заместитель министра экономики Александр Червяков, этому способствовали «те тенденции, которые мы наблюдали в прошлом году».

«Прошлогодний рост зарплат повлиял на потребительский спрос», — подчеркнул он.

Ссылаясь на данные проводимых Минэкономики конъюнктурных опросов руководителей предприятий, Червяков подчеркнул, что большинство из них сейчас имеет трехмесячный портфель заказов на продукцию, пишет БелаПАН.

«В декабре предприятия очень активно закупали промежуточный импорт — сырье и комплектующие. Но сейчас мы наблюдаем снижение складских запасов», — отметил замминистра.

В 2017 году ВВП Беларуси вырос на 2,4% при прогнозе — 1,7%. В 2018 году правительство рассчитывает на темп роста ВВП на уровне 103,5%.