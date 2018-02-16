Брестский таксист проиграл деньги и солгал о нападении с ножом

В Бресте завели уголовное дело за ложный донос: таксист солгал о вооруженном нападении, чтобы скрыть истинные причины траты денег от девушки, сообщает пресс-служба МВД.

Водитель такси обратился в милицию и сказал, что недалеко от Бреста на него напали с ножом двое пассажиров, забрали деньги и видеорегистратор.

«Как-то без эмоций он весьма подробно описал приметы и каждое действие подозреваемых, включая стирание следов пальцев рук на дверных ручках иномарки. Показалось странным и то, что гаджет без карты памяти был найден в нескольких метрах от автомобиля. Обычно такие вещи злоумышленники продают или используют сами. Тем не менее, основной версией оставался разбой», — рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР УВД Брестского облисполкома Сергей Рыбаков.

Сыщики обошли каждое подворье десяти близлежащих деревень, проверили почти полторы тысячи человек, но одновременно они изучали и таксиста.

Оказалось, что накануне «нападения» он проиграл около 300 рублей в казино. Также он уже давно не делился заработком с девушкой, хотя именно ее мать одалживала деньги на покупку автомобиля и развитие бизнеса.