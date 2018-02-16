Лукашенко призвал белорусов «прийти и проголосовать»

В Беларуси будут укреплять институт местных советов депутатов, заявил Александр Лукашенко, общаясь 16 февраля с работниками Слуцкого сахарорафинадного комбината.

Именно местные советы призваны решать насущные вопросы, отметил Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Это люди, которые быстрее могут достучаться до начальства, и именно через местного депутата можно быстрее решить имеющуюся проблему», — цитирует главу государства его пресс-служба. Именно они утверждают местный бюджет — а это зарплаты, в том числе работников сфер здравоохранения, образования, добавил Лукашенко.

«Я все больше и больше районные, городские советы депутатов нагружаю, чтобы они решали актуальные вопросы вместе с председателями рай- и горисполкомов», — сказал он, подчеркнув, что депутаты местных советов работают на общественных началах, не получая зарплаты.

Лукашенко напомнил, что в свое время ему предлагали ликвидировать местные советы, но, как показала практика, решение их сохранить было верным.

«Ведь именно депутаты на местах лучше других знают ситуацию и могут повлиять на тех же тунеядцев, а также на ведущих аморальный образ жизни», — отметил он.

Каждый должен принять участие в предстоящих выборах и отдать свой голос за того, кто, по их мнению, является наиболее достойным кандидатом, заявил Лукашенко.

«Надо прийти и проголосовать. Идет политическая кампания, и в ней надо принять участие», — подчеркнул официальный лидер.