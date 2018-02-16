Юрий Губаревич получил предупреждение от избирательной комиссии

«Предупреждение вынесено за то, что комиссия увидела в СМИ публикацию, которая подтверждает факт присутствия кандидата в депутаты на участках голосования № 11 и 12, факты вмешательства в работу участковых комиссий, принуждение председателя комиссии № 11 к показу списков избирателей в эфире, а также самовольной демонстрации списка избирателей на участке № 12», — процитировал БелаПАН решение комиссии политик.

Комиссия посчитала, что он нарушил тайну голосования, появившись на избирательном участке, так как контроль волеизъявления граждан запрещается. Кроме того, в вину политику поставлено само присутствие на участке для голосования — кандидат в депутаты это делать по законодательству не может.

Губаревич посетил два участка 15 февраля, где независимые наблюдатели зафиксировали наибольшее расхождение в списке избирателей с официальными данными комиссий. По его словам, на одном из участков независимые наблюдатели говорили о 60 проголосовавших, данные комиссии — 148. На втором участке, по официальным данным, проголосовало 185 человек, по данным независимых наблюдателей — 35.

Политик обратился к председателям этих двух комиссий, однако они отказались подтвердить официальные данные о голосовании. Он считает, что власти накручивают явку избирателей, скорее всего, чтобы показать «всенародную поддержку» действующего руководства страны.

Местные выборы состоятся 18 февраля. С 13 по 17 февраля проходит досрочное голосование.