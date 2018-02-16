Рижский аналог музея в Строчицах могут закрыть

Рижский Этнографический музей под открытым небом — один из старейших в Латвии — не может пройти аккредитацию с 2016 года. Комиссия министерства культуры выявила пропажу сотен экспонатов музея и другие проблемы.

До конца февраля будет крайний срок очередной оценки комиссии по аккредитации. До сих пор не ясно, сможет ли музей продолжить работу, сообщает Латвийское телевидение.

Во время проверок не досчитались около тысячи экспонатов, несколько сотен из которых до сих пор не нашли.

«Не могу не признать, что на протяжении многих лет мы не могли найти целый ряд предметов. Они хранились в таких помещениях и в таких условиях, в которых, по-хорошему не должны были храниться — один в другом или один на одном. Это абсолютно недопустимо», — рассказал главный хранитель музея Мартиньш Куплайс.

Вторая существенная претензия министерства культуры — к качеству стратегии развития музея на следующие пять лет. Комиссия в ходе проверки констатировала, что стратегия написана формально и с привлечением сторонних специалистов, а не работников музея.

Если комиссия посчитает, что проделанная работа выполнена недостаточно качественно, музей ждет реорганизация или закрытие.