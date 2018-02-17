Прах Магдалены Радзивилл перезахоронен у минского костела на Золотой Горке

Прах меценатки белорусского возрождения начала XX века княгини Магдалены Радзивилл перезахоронили на территории костела Пресвятой Троицы (св.Роха) на Золотой Горке в Минске.

Мария Магдалена Радзивилл в юности и почтенном возрасте

Как передает БЕЛТА, накануне урна с прахом Магдалены Радзивилл была выставлена для прощания в костеле Пресвятой Троицы. Прах перезахоронили в левой части храма. На том месте теперь установлена памятная табличка и барельеф в честь знаменитой меценатки.

Похоронную церемонию возглавил вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий. На торжество также прибыли Матей и Михал Радзивиллы, правнучка Магдалены Радзивилл — Марылена Замойская.

О намерении родственников перезахоронить Магдалену Радзивилл в Минске в 2016 году заявил Матей Радзивилл. Такое решение было принято правнуками покойной. «Она считала себя белоруской, мечтала жить в Минске, поэтому будет очень символично, если мы похороним прах Магдалины здесь», — отмечал ранее Матей Радзивилл. Летом 2017 года прах княгини Магдалены Радзивилл был доставлен из Швейцарии в Минск и передан храму святого Симеона и святой Елены (Красный костел), рядом с которым в свое время она проживала. До этого времени прах находился в городе Фрибур, расположенном на западе Швейцарии. Судьба сложилась так, что в 1918 году Магдалена Радзивилл вынуждена была эмигрировать из Беларуси. Жила в Польше, Литве, Германии. С 1932 года — во Фрибуре, где и скончалась в 1945 году в возрасте 83 лет.

Мария Магдалена Радзивилл родилась 8 июля 1861 года в Варшаве в семье графа Яна Казимира Завиши-Кежгайло великолитовского герба «Лебедь» и правнучки короля Речи Посполитой Станислава Августа Марии Квилецкой. Детство Магдалены прошло в родовых имениях недалеко от Минска. В 1906 году она вышла замуж за капитана резерва 52-го драгунского полка армии Российской империи Вацлава Николая Радзивилла.

Магдалена Радзивилл финансировала общества трезвости, госпитали, издательство «Загляне сонца і ў наша аконца», Белорусское издательское общество, благодаря ее поддержке вышли книги Максима Богдановича, Констанции Буйло и других авторов. В Кухтичах, Узде и Каменце она открыла белорусскоязычные школы. Также известно, что меценатка платила стипендию белорусским студентам в Петербурге и финансово поддерживала местную белорусскую библиотеку. В 1917 году она пожертвовала свое бриллиантовое колье на основание белорусской греко-католической коллегии в Риме, спустя семь лет передала деньги в собственность отцам-марианам в Друе.

С конца 1918 года меценатка жила в эмиграции — в Польше, Литве, Германии и Швейцарии.