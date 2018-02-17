Девочку забыли на прогулке в детском саду — она умерла от переохлаждения

Воспитанница детского сада №2120 в Москве умерла во время прогулки после завтрака. Трехлетняя Захра Рзаева, видимо, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Возвращаясь с прогулки, воспитатели ее просто забыли.

Как сообщает bloknot.ru, вспомнили про малышку только спустя два часа. Когда Захру нашли за домиком на площадке, она уже не дышала. Приехавшие врачи скорой помощи не смогли спасти девочку, она скончалась от переохлаждения.

По информации «Московского комсомольца», отец погибшей девочки рассказал полицейским, что проблем со здоровьем у нее никогда не было, но недавно родители заметили на ее теле синяки якобы от падения во время игры. Также мужчина сообщил, что последнее время девочке не нравилось ходить в детский сад, она капризничала и просилась домой.

Инцидент произошел в городе Московский, который относится к Новомосковскому административному округу столицы. Расследованием смерти малышки занимается Следственный комитет.