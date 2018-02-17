В Могилеве двое наблюдателей от ОГП изгнаны с избирательных участков

В могилевской средней школе № 17 участковые комиссии №153 и 154 по выборам депутатов в местные советы приняли решение удалить наблюдателей от Объединенной гражданской партии, вменив им нарушение Избирательного кодекса.

Владимир Шанцев. Фото: mspring.online

«Удалили Владимира Гришанова и Александра Царука. Это месть за то, что они помогали вскрывать факты избирательных «каруселей», — поделился с БелаПАН председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.

По его словам, комиссия №154 обвинила Царука в разговорах с избирателями. В свою очередь в комиссии № 153 посчитали, что Гришанов вел видеосъемку. «Это сплошная ложь. Никакой видеосъемки он не вел. У него старомодный мобильник без этих функций. Для него, пожилого человека, это было как гром среди ясного неба», — отметил Шанцев.

В участковых комиссиях подтвердили, что удалили двоих наблюдателей. Так, Гришанов был удален 16 февраля, а Царук — 17 февраля. «Вести опросы избирателей, проголосовавших или идущих голосовать, наблюдатель не имеет права. Ему делали замечание неоднократно другие наблюдатели. Он препятствовал нормальной работе комиссии, подходил к столу, интересовался бюллетенями», — сказала БелаПАН председатель участковой комиссии № 154 Елена Посохова.

То, что Гришанов успел убрать приспособление для видеосъемки, не значит, что он ее не вел, и за видеосъемку он неоднократно получал замечания, заявила БелаПАН секретарь участковой комиссии № 153 Жанна Клинцова.