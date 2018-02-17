Лишь один белорусский фристайлист пробился в финал лыжной акробатики

Как стало известно 17 февраля, после квалификационных соревнований у мужчин во фристайле, лишь один белорусский лыжный акробат выступит в финале XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Им стал дебютант игр 23-летний Станислав Гладченко.

Станислав Гладченко. Фото: БЕЛТА

В финал, который пройдет 18 февраля, Гладченко отобрался напрямую с первой попытки. А вот еще двум нашим фристайлистам, Антону Кушниру и Максиму Густику, не удалось пройти и второй этап квалификации. Олимпийский чемпион минувшей Олимпиады в Сочи Антон Кушнир оказался седьмым лишним, а Максим Густик занял шестнадцатое место. При этом Кушнир не добрал до нужной для финала суммы менее полубалла (0,45).

Нечем похвастаться и белорусским лыжницам. 17 февраля сборная Беларуси, за которую выступали Анастасия Кириллова, Юлия Тихонова, Валентина Каминская и Полина Сероносова, заняла последнее, четырнадцатое, место в женской лыжной эстафете. Отставание от лидера составило 6 минут 31 секунду. Победу праздновала команда Норвегии.

В соревнованиях по горным лыжам представительница Беларуси Мария Шканова не вышла на старт из-за травмы и завершила выступление в Пхенчхане.