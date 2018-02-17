Полузащитник из Колумбии Рохер Каньяс стал игроком солигорского «Шахтера»

Бронзовый призер минувшего чемпионата Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» подписал контракт с 27-летним полузащитником из Колумбии Рохером Каньясом. Футболист и клуб подписали трудовой договор на один год.

Фото fcshakhter.by

Рохер Каньяс — первый колумбиец в чемпионате Беларуси. Южноамериканец — чемпион Колумбии, Казахстана и Кипра. Карьера полузащитника началась в колумбийском клубе «Индепендьенте Медельин», затем были «Транзит» из Латвии, российская «Сибирь», польская «Ягеллония», казахстанские «Шахтер» (Караганда), «Астана» и «Ордабасы», «АПОЭЛ» из Кипра.

Кроме Каньяса, в этом межсезонье в клуб пришли россиянин Евгений Козлов и словак Юлиус Сёке, сообщает БелаПАН.