По округу, где баллотируется действущий глава Мингорсовета, сняли с выборов оппозиционного кандидата

Минская городская избирательная комиссии 17 февраля отказала активистке оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Галине Корженевской в удовлетворении жалобы, в которой она требовала восстановить ее в статусе кандидата в депутаты столичного горсовета.

Представителя БХД сняли с выборов 13 февраля. Корженевская посчитала это решение «незаконным и необоснованным», поэтому подала жалобу в вышестоящую комиссию..

В жалобе Корженевская отмечала, что «первое предупреждение ей вынесли 2 февраля за размещение плаката без выходных данных». «Но изготовление типографским салоном плаката было оплачено за счет средств избирательного фонда, а его образец был еще 28 января передан во Фрунзенскую районную комиссию. До 1 февраля к плакату никаких претензий со стороны комиссии не поступало», — сказала она.

Второе предупреждение было вынесено за распространение газеты «Народная воля». Активистка при этом заявила, что «лично никакой печатной продукции не распространяла, а ссылки комиссии на различные сайты незаконны, так как они не являются ее персональными». «Также в своем решении комиссия ссылается на некое анонимное заявление», — отметила она.

По округу, по которому баллотировалась Корженевская, кандидатом выдвигается действующий председатель Мингорсовета Василий Панасюк, отмечает БелаПАН.