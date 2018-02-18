Тысяча фур не может выехать из Беларуси в ЕС

На участке госграницы Беларуси со странами Евросоюза вновь образовались очереди грузовых автомобилей. Наиболее напряженная ситуация на литовском направлении.

Очередь в пункте пропуска «Каменный Лог»

По данным Государственного пограничного комитета, больше всего фур скопилось на пункте пропуска «Каменный Лог» — более 280 большегрузов. На трех других переходах ситуация следующая:

«Привалка» — более 170;

«Бенякони» — более 130;

«Котловка» — более 100.

На латвийском направлении в «колейке» ждут свою очередь более 180 фур: на «Григоровщине» и «Урбанах» одинаковое количество — более 90.

Несколько меньше ожидающих на польском направлении: