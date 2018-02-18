Тысяча фур не может выехать из Беларуси в ЕС
На участке госграницы Беларуси со странами Евросоюза вновь образовались очереди грузовых автомобилей. Наиболее напряженная ситуация на литовском направлении.
По данным Государственного пограничного комитета, больше всего фур скопилось на пункте пропуска «Каменный Лог» — более 280 большегрузов. На трех других переходах ситуация следующая:
- «Привалка» — более 170;
- «Бенякони» — более 130;
- «Котловка» — более 100.
На латвийском направлении в «колейке» ждут свою очередь более 180 фур: на «Григоровщине» и «Урбанах» одинаковое количество — более 90.
Несколько меньше ожидающих на польском направлении:
- «Брузги» — более 80;
- «Козловичи» — более 50.
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