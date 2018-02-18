ЦИК: на 12 часов проголосовало более 45% избирателей — по явке лидирует Гомельщина

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По данным Центризбиркома, на 12:00 явка избирателей на проходящих в Беларуси местных выборах составила 45,57% (3 154 220 человек).

ЦИК: на 12 часов проголосовала более 45% избирателей — по явке лидирует Гомельщина

Ситуация по регионам следующая:

  • Гомельская область — 50,41% (из них 36,48% проголосовало досрочно);
  • Витебская — 49,81% (34,96%);
  • Могилевская — 48,59% (36,36%);
  • Гродненская — 44,86% (34,55%);
  • Минская — 43,38% (34,61%);
  • Минск — 42,21% (35,69%);
  • Брестская — 39,08% (31,84%).

Явка досрочного голосования составила 34,95%.

Избирательные участки будут работать до 20:00. В списки избирателей включено 6.921.957 человек.

На предыдущих местных выборах в марте 2014 года проголосовало 77,4% избирателей, напоминает БелаПАН.

 


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: местные выборы-2018

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