ЦИК: на 12 часов проголосовало более 45% избирателей — по явке лидирует Гомельщина
По данным Центризбиркома, на 12:00 явка избирателей на проходящих в Беларуси местных выборах составила 45,57% (3 154 220 человек).
Ситуация по регионам следующая:
- Гомельская область — 50,41% (из них 36,48% проголосовало досрочно);
- Витебская — 49,81% (34,96%);
- Могилевская — 48,59% (36,36%);
- Гродненская — 44,86% (34,55%);
- Минская — 43,38% (34,61%);
- Минск — 42,21% (35,69%);
- Брестская — 39,08% (31,84%).
Явка досрочного голосования составила 34,95%.
Избирательные участки будут работать до 20:00. В списки избирателей включено 6.921.957 человек.
На предыдущих местных выборах в марте 2014 года проголосовало 77,4% избирателей, напоминает БелаПАН.
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