ЦИК: на 12 часов проголосовало более 45% избирателей — по явке лидирует Гомельщина

По данным Центризбиркома, на 12:00 явка избирателей на проходящих в Беларуси местных выборах составила 45,57% (3 154 220 человек).

Ситуация по регионам следующая:

Гомельская область — 50,41% (из них 36,48% проголосовало досрочно);

Витебская — 49,81% (34,96%);

Могилевская — 48,59% (36,36%);

Гродненская — 44,86% (34,55%);

Минская — 43,38% (34,61%);

Минск — 42,21% (35,69%);

Брестская — 39,08% (31,84%).

Явка досрочного голосования составила 34,95%.

Избирательные участки будут работать до 20:00. В списки избирателей включено 6.921.957 человек.

На предыдущих местных выборах в марте 2014 года проголосовало 77,4% избирателей, напоминает БелаПАН.