Мартен Фуркад выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пхенчхане

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл олимпийское золото в масс-старте на зимних Играх в Пхенчхане. Гонка прошла 18 февраля.

На четырех огневых рубежах Фуркад суммарно допустил два промаха и в финишном створе лишь на мгновение опередил немца Симона Шемппа (один промах). Бронзовая медаль у норвежца Эмила-Хегле Свендсена (+11,2; 2 промаха).

Для 29-летнего Фуркада сегодняшнее золото — четвертый олимпийский титул. Француз дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала в Сочи и уже дважды — в Пхенчхане (ранее — в гонке преследования). Кроме того, в его копилке два серебра — Ванкувер-201 и Сочи-2014 (оба за масс-старт).

У 29-летнего Симона Шемппа это первая олимпийская награда в личной гонке. В Сочи-2014 он также был серебряным призером, но в составе эстафетной команды.

32-летний Эмил-Хегле Свендсен принимает участие уже в четвертой Олимпиаде и выиграл четыре золотых медали (две в Ванкувере и две в Сочи). Помиом сегодняшнй бронзе в его активе также есть серебро Олимпиады-2010.

Белорусские биатлонисты в гонке с общего старта участия не принимали.