Предварительные результаты местных выборов станут известны к утру 19 февраля

Предварительные итоги местных выборов будут известны к утру 19 февраля, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов.

«Исходя из практики проведения избирательных кампаний, подсчет голосов начинается сразу после того, как закрываются избирательные участки. После полуночи начинают поступать первые данные. Естественно, к утру будет какая-то предварительная картина. Но еще раз повторюсь: предварительная», — сказал Вадим Ипатов.

Основные итоги выборов Центризбирком должен рассмотреть не позднее 23 февраля. На этот день предварительно спланировано заседание ЦИК, сообщает БЕЛТА.