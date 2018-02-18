Наблюдателей удаляли с участков для голосования за съемку подсчета голосов

Известно о трех случаях, когда наблюдателей кампании «Право выбора» удаляли с участков за видеосъемку и онлайн-трансляцию процесса подсчета голосов.

Как сообщает БелаПАН, журналист Артем Лява вел онлайн-трансляцию для страницы кампании в соцсети на участке № 5 Академического округа. Увидев, что он снимает происходящее на камеру смартфона, председатель комиссии Лилия Шатравко запретила ему это делать и попросила дежурившего милиционера вывести журналиста с территории участка. Однако Лява его покинул, дождавшись письменного решения комиссии. Когда журналист стал снимать происходящее с улицы, члены комиссии сначала загораживали окна собой, а затем завесили их шторами.

Также наблюдателей удалили на участках №№ 11 и 29 того же округа. В обоих случаях съемки вызвали недовольство председателей комиссий. Они пытались устно приказать наблюдателям покинуть помещения и вызвали дежуривших милиционеров. Члены одной из комиссий заявили, что наблюдатель препятствует подсчету голосов, намеренно организует провокацию, чтобы вынудить милицию к применению физического воздействия.

Провластные наблюдатели грозились подать в суд за видеосъемку без их согласия. Когда наблюдатель попробовал сослаться на гарантированное Конституцией право граждан на получение информации и другие нормативные акты, председатель комиссии заявил: «Не надо нам законодательства».

В кампанию «Права выбора» входят восемь демократических общественных и политических организаций: Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», Партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», оргкомитеты по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, профсоюз РЭП.