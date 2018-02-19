Ермошина: выборы прошли благополучно, несмотря на попытки провокаций

Местные выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, комментируя предварительные итоги голосования.

Основной день голосования, по словам Ермошиной, прошел достаточно благополучно, «несмотря на попытки организации отдельных провокаций и фейковые новости».

По словам главы ЦИК, на эти провокации и новости «не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели».

Спокойную ситуацию на выборах Ермошина объяснила тем, что «не идет борьба за мандаты, которые предоставляют профессию, привилегии, это — общественные нагрузки».

«Да, они статусные, особенно на высоком уровне, для партий это тоже имеет значение как попытка влиять на местное самоуправление. Тем не менее острой борьбы не было. И исход был спокойный. Не так много сил вкладывалось, чтобы выборы сорвать или опорочить», — сказала глава ЦИК, сообщает СТВ.

Предварительные итоги голосования белорусы смогут узнать 19 февраля.

«Основные цифры по самым крупным советам, по крайней мере по персоналиям, надеюсь, мы выложим ночью. Уже рано утром журналисты и избиратели смогут их увидеть», — сказала Лидия Ермошина.

Речь идет о Минском городском Совете и областных Советах депутатов. Будет также известно, сколько вообще избрано депутатов всех уровней.

Позже будут представлены подробные таблицы с социальным, образовательным, возрастным, демографическим, гендерным срезом тех, кто выбран депутатами, отмечает БЕЛТА.