Макей: Беларусь готова направить контингент на Донбасс, если это будет приемлемо для всех сторон конфликта

Ввод миротворцев в Украину — одна из тем, обсуждавшихся на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в которой 16-18 февраля принимал участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

В интервью программе «Неделя» телеканала СТВ глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что о возможности ввода белорусских миротворцев на юго-восток Украины Александр Лукашенко заявил еще в октябре 2014 года.

«Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено. К сожалению, сейчас организовать эту инициативу намного более трудное дело, чем это было тогда», — сказал Макей.

По его словам, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил разместить миротворческие силы ООН на линии разделения. Украина внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею. Поэтому, по словам главы МИД, задача состоит в том, чтобы сблизить данные позиции, «найти, возможно, какое-то компромиссное решение».

Именно об этом, как сказал Макей, белорусская сторона говорила в Мюнхене с представителем США.

«Мы запросили встречу, и она состоялась со специальным посланником США по Украине господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон», — заявил министр иностранных дел.

Тему миротворцев в зоне конфликта на Донбассе 18 февраля затронул и Александр Лукашенко. Отвечая на вопросы журналистов на участке по выборам депутатов местных советов, глава государства заявил, что Беларусь не будет занимать чью-либо сторону, но готова помочь выполнить те договоренности, которые будут достигнуты между президентами Украины и России.

«Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь. В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию», — сказал Лукашенко.