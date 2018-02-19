МОК прокомментировал возможность исключения российской команды с Олимпиады в Пхёнчхане из-за сообщения о допинге

В Международном олимпийском комитете прокомментировали возможность исключения команды «Олимпийские атлеты из России» (ОАР) с проходящих сейчас в Южной Корее зимних Олимпийских игр.

О такой возможности журналисты и специалисты заговорили после появления информации о том, что в допинг-пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, на Олимпиаде работает группа по реализации решений: «Они смотрят на поведение спортсменов, официальных лиц, чтобы определиться, соответствует ли данная делегация духу Олимпиады. Далее они приходят к выводу, по которому принимается то или иное решение. До церемонии закрытия все будет решено. Смогут ли они пройти в национальной форме и под своим флагом, это пока вопрос открытый».

Касаясь темы допинга, представитель МОК подчеркнул, что «об исключении ОАР с Игр говорить рано».

«Мы приняли решение дать возможность приехать сюда российским спортсменам, которых мы считаем чистыми. Не надо говорить обо всех, когда речь идет о конкретном случае», — приводит слова Адамса «Чемпионат».