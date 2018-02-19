Выборы по-белорусски: лишь в одном из 18 111 округов пройдет второй тур

По предварительным данным ЦИК, в Беларуси сформированы все 1309 местных совета, выборы в которые состоялись 18 февраля. Избрано 18 110 депутатов.

В одном из 18 111 округов райсовета необходимо будет проводить повторные выборы.

Исходя из данных Центризбиркома, в состав Минского городского и областных советов представители оппозиционных партий и организаций не прошли.

По итогам досрочного и голосования в основной день явка на местных выборах составила 77,05% (5 333 613 человек).

В Брестской области проголосовало 79,16% (досрочно — 31,84%) избирателей, в Витебской — 84,49% (34,96%), Гомельской — 80,76% (36,48%), Гродненской — 79,81% (34,55%), Минской — 77,97% (34,61%), Могилевской — 82,26% (36,36%), в Минске — 61,41% (35,69%).

На досрочном голосовании явка составила 34,95% избирателей, на 10.00 дня основного голосования с учетом досрочного — 38,08%, на 12.00 — 45,57%, на 14.00 — 55,69%, на 16.00 — 63,66%, на 18.00 — 70,54%.

По данным Центризбиркома, на выборах было зарегистрировано 22 278 кандидатов в депутаты. Из них 16 229 выдвигались путем сбора подписей, 6546 — трудовыми коллективами, 871 — политическими партиями. Некоторые кандидаты выдвигались разными способами.

10 946 кандидатов в депутаты — женщины, 1169 — молодые люди до 30 лет, 10 362 — депутаты предыдущего созыва, 33 — граждане России.