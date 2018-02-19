В День святого Валентина молодая пара занялась любовью в вагоне метро

По-«настоящему» отметили День святого Валентина влюбленные молодые люди из Нижнего Новгорода. Для того, чтобы заняться любовью они выбрали… вагон местного метрополитена.

Интересно, что никто из пассажиров не пытался остановить процесс соития — хотя пара и не «шифровалась».

Новость и видео о таком знаковом для города событии разместил на своей странице в социальной сети местный житель.

Впрочем, некоторые оставившие свои комментарии под сообщением усомнились в реальности секса, предположив, что пара просто ради шутки сымитировала близость.