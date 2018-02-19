В День святого Валентина молодая пара занялась любовью в вагоне метро

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По-«настоящему» отметили День святого Валентина влюбленные молодые люди из Нижнего Новгорода. Для того, чтобы заняться любовью они выбрали… вагон местного метрополитена.

Названы самые эротические песни

Интересно, что никто из пассажиров не пытался остановить процесс соития — хотя пара и не «шифровалась».

Новость и видео о таком знаковом для города событии разместил на своей странице в социальной сети местный житель.

Впрочем, некоторые оставившие свои комментарии под сообщением усомнились в реальности секса, предположив, что пара просто ради шутки сымитировала близость.


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Тэги: День святого Валентина День всех влюбленных секс метро Город: Нижний Новгород

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