Более грязных выборов в Беларуси еще не было, — кампания «За справедливые выборы»

«Более грязной» избирательной кампании, чем прошедшие местные выборы, в Беларуси еще не было. Такое мнение высказал координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корнеенко 19 февраля на пресс-конференции в Минске.

«Это свидетельствует, что власть себя плохо чувствует, а поэтому считает нужным идти на еще большие нарушения», — сказал он, отметив среди таких методов проведение «каруселей» для визуализации присутствия на участках избирателей, которые в реальности не хотят идти голосовать.

Координатор кампании Валерий Ухналев отметил, что накануне выборов звучали мнения о том, что власти по примеру прошедших в 2016 году парламентских выборов пропустят в местные советы хотя бы небольшое количество демократических кандидатов, пишет БелаПАН.

«В итоге выборы показали, что власти не хотят идти на либерализацию. Они не хотят менять систему, чтобы не допустить ее развала. Поэтому кампания прошла как всегда, только еще с большим цинизмом со стороны исполнительной власти», — сказал он.

То, что происходит на выборах, — результат не только самих избирательных процедур, но 20-летнего оболванивания властью населения, считает председатель участвовавшей в кампании наблюдения Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин. «Власти говорят людям, что от них ничего не зависит, что они должны просто работать и не выпячивать себя, иначе вам будет плохо», — сказал он.

«Люди с каждым годом живут все хуже, но продолжают терпеть, считая, что выборы ничего не решают. При этом они не смотрят, что именно самые богатые страны верят в результаты выборов. Поэтому я хочу обратиться к людям: нужно активно участвовать в политической жизни, не полагаться на чиновников. Если это делать, можно в итоге победить эту власть», — считает Калякин.

Он также полагает, что подобная ситуация с выборами может в итоге привести к гражданской войне. «Всегда происходят вооруженные конфликты, если в обществе нет механизмов решения внутренних противоречий», — подчеркнул Калякин.

Всего в кампании приняли участие 789 наблюдателей, из них семь волонтеров осуществляли долгосрочное наблюдение, 114 — за досрочным и основным голосованием, 668 — наблюдение в основной день голосования.

Наблюдение за ходом досрочного голосования осуществлялось на 54 избирательных участках 22 населенных пунктов во всех областях и Минске.

В кампании участвовали представители 12 политических партий, общественных объединений и гражданских инициатив.

По итогам наблюдения кампания пришла к выводу, что официальные результаты выборов депутатов местных советов двадцать восьмого созыва не соответствуют реальному волеизъявлению избирателей.