Более грязных выборов в Беларуси еще не было, — кампания «За справедливые выборы»

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«Более грязной» избирательной кампании, чем прошедшие местные выборы, в Беларуси еще не было. Такое мнение высказал координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корнеенко 19 февраля на пресс-конференции в Минске.

«Это свидетельствует, что власть себя плохо чувствует, а поэтому считает нужным идти на еще большие нарушения», — сказал он, отметив среди таких методов проведение «каруселей» для визуализации присутствия на участках избирателей, которые в реальности не хотят идти голосовать.

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Координатор кампании Валерий Ухналев отметил, что накануне выборов звучали мнения о том, что власти по примеру прошедших в 2016 году парламентских выборов пропустят в местные советы хотя бы небольшое количество демократических кандидатов, пишет БелаПАН.

«В итоге выборы показали, что власти не хотят идти на либерализацию. Они не хотят менять систему, чтобы не допустить ее развала. Поэтому кампания прошла как всегда, только еще с большим цинизмом со стороны исполнительной власти», — сказал он.

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То, что происходит на выборах, — результат не только самих избирательных процедур, но 20-летнего оболванивания властью населения, считает председатель участвовавшей в кампании наблюдения Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин. «Власти говорят людям, что от них ничего не зависит, что они должны просто работать и не выпячивать себя, иначе вам будет плохо», — сказал он.

«Люди с каждым годом живут все хуже, но продолжают терпеть, считая, что выборы ничего не решают. При этом они не смотрят, что именно самые богатые страны верят в результаты выборов. Поэтому я хочу обратиться к людям: нужно активно участвовать в политической жизни, не полагаться на чиновников. Если это делать, можно в итоге победить эту власть», — считает Калякин.

Он также полагает, что подобная ситуация с выборами может в итоге привести к гражданской войне. «Всегда происходят вооруженные конфликты, если в обществе нет механизмов решения внутренних противоречий», — подчеркнул Калякин.

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Всего в кампании приняли участие 789 наблюдателей, из них семь волонтеров осуществляли долгосрочное наблюдение, 114 — за досрочным и основным голосованием, 668 — наблюдение в основной день голосования.

Наблюдение за ходом досрочного голосования осуществлялось на 54 избирательных участках 22 населенных пунктов во всех областях и Минске.

В кампании участвовали представители 12 политических партий, общественных объединений и гражданских инициатив.

По итогам наблюдения кампания пришла к выводу, что официальные результаты выборов депутатов местных советов двадцать восьмого созыва не соответствуют реальному волеизъявлению избирателей.


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: местные выборы-2018 За справедливые выборы Персона: Виктор Корнеенко Валерий Ухналёв Сергей Калякин

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  • У каждого Абрама своя программа - правды.
  • "В итоге выборы показали, что власти НЕ ХОТЯТ идти на либерализацию. Они не хотят менять систему, чтобы не допустить ее развала. Поэтому кампания прошла как всегда, только еще с большим цинизмом со стороны исполнительной власти», —скозал намесьнік старшыні Беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Валер Ухналёў. +++ А коммуняки из парти "СС" хотят? «Апрель 2000 года «ТОВАРИЩ» газета коммунистов калякинцев. ОСТАНОВИМ РАЗРУШИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ! Как уже сообщалась, исполнительная власть Республики Беларусь приступила к практической реализации статьи 1141 Гражданского кодекса, предусматривающей насильственную ликвидацию колхозов и совхозов …выбор А. Лукашенко в пользу ЧАСТНОЙ собственности и торговли землей… может наткнуться на политические границы своих безответственных действий. Показать эти границы – ДОЛГ КОММУНИЧТОВ – единственных прагматичных людей, сохранивших ТРЕЗВОСТЬ УМА в наркотическом дыму буржуазной пропаганды. По решению Бюро ЦК ПКБ партийные организации республики период с 20 апреля по 15 июня 2000 года проведут сбор подписей граждан в защиту колхозов и совхозов республики. Собранные подписи будут переданы в соответствующие государственные органы для принятия решения об отмене этого антинародного положения Гражданского кодекс. Эта ПОДЛАЯ акция готовилась исподволь и с исключительный цинизмом и неуважением к белорусскому народу одним из вопросов референдума 1996 года был вопрос о возможности свободной продажи земли. Этот вопрос был внесен в референдум только с одной целью: отвлечь внимание людей от того, что лукашенковская КОНСТИТУЦИЯ ФАКТИЧЕСКИ лишила колхозы и колхозников своей земли и имущества. Теперь пришло время реализовать полученное мошенническим путем «право» на дележку– земли и имущества колхозов.. Мы предлагаем гражданам республики поддержать наш протест против НАСИЛЬСТВЕННОЙ ликвидации коллективных хозяйств и выступить за отмену АНТИнародных положений нового Гражданского кодекса РБ.