«За справедливые выборы»: результаты голосования не отвечают реальному волеизъявлению избирателей

Кампания «За справедливые выборы» не считает официальные результаты выборов депутатов местных советов 28-го созыва соответствующими реальному волеизъявлению избирателей. Об этом заявлено 19 февраля на пресс-конференции представителей кампании в Минске.

В итоговом отчете кампании отмечается, что избирательные комиссии формировались с использованием наработанных в предыдущие годы негативных практик, в результате чего представительство оппозиции в избирательных комиссиях составляет ничтожно малую величину (0,08%), пишет БелаПАН. При этом суды рассматривают жалобы на отказ о включении в состав избирательных комиссий исключительно с точки зрения соблюдения формальной процедуры принятия решений органами местной власти.

Процесс проверки документов, поданных на регистрацию кандидатов в депутаты, отмечают наблюдатели, остается закрытым для наблюдателей, которые имеют возможность присутствовать только на заседаниях комиссий, где оглашаются результаты проверок документов и принимаются решения о регистрации.

Существующая система финансирования выборов, наряду с низким уровнем доходов, которыми располагает большинство граждан Беларуси, не позволяет подавляющему большинству кандидатов в депутаты вести полноценную агитационную кампанию, подчеркивают наблюдатели.

Период досрочного голосования наблюдатели характеризуют массовым понуждением избирателей к голосованию со стороны руководителей предприятий, учреждений и организаций, искусственным завышением числа проголосовавших граждан и отсутствием гарантий сохранности от подмены бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно.

Право избирателей голосовать в основной день выборов по месту своего нахождения, отмечают наблюдатели, используется как инструмент фальсификации итогов голосования.

В избирательном законодательстве, также говорится в отчете, не прописаны положения, гарантирующие «справедливый и прозрачный для всех участников выборов подсчет голосов, что позволяет узкому кругу лиц, входящих в руководство комиссий, фальсифицировать итоги народного волеизъявления».

Всего в кампании приняли участие 789 наблюдателей, из них семь волонтеров осуществляли долгосрочное наблюдение, 114 — за досрочным и основным голосованием, 668 — наблюдение в основной день голосования.

Наблюдение за ходом досрочного голосования осуществлялось на 54 избирательных участках 22 населенных пунктов во всех областях и Минске.

В кампании участвовали представители 12 политических партий, общественных объединений и гражданских инициатив.