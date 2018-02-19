С 1 марта мобильный оператор life:) повышает стоимость услуг

Еще один мобильный оператор анонсировал на сайте компании изменение условий и стоимости некоторых тарифных планов и услуг.

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С 1 марта повышается абонентская плата архивных тарифных планов и ряда актуальных тарифных планов, как «йо1200», «Голос 1», линейка «Семья» и «Мультинет» и тарифных планов для юридических лиц. Без изменений останутся тарифы «Шейк», «Голос 2», «Smart:)», «Пенсионный», пишет БелаПАН.

В то же время увеличивается объем трафика на тарифах: «L классический» — вместо 1500 МБ станет 2.000 МБ; L — вместо 2000 МБ станет 3.000 МБ; XL — вместо 4.000 МБ станет 5.000 МБ.

В большинстве интернет-пакетов абонентская плата останется прежней. Меняется стоимость пакета «Каждые 0,1 ГБ за 0,50 руб.», теперь она составит 0,70 руб., а пакет будет переименован в «Каждые 0,1 ГБ за 0,70 руб». Снижается стоимость услуги «Накопление» — вместо 1,7 руб./30 дней она будет стоить 1 руб./30 дней. На предложениях с модемом и планшетом увеличится стоимость пакета 16 ГБ.

Как уточняет life:), в целом рост стоимости услуг составит около 6%.

Для тарифных планов S, L, «L классический», «Андроид life:), «Семья (пользователь)» стоимость пакетов 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ изменится в связи с перенесением этих тарифов в другую ценовую категорию.

Вырастет стоимость на ряд дополнительных услуг. При этом цены на роуминг, национальные SMS и MMS остаются без изменений. Не изменятся и выплаты по рассрочке за оборудование.

Тарифные планы «Старт йо life:)» и «Лайт йо life:)» будут переименованы в «Старт» и «Лайт» соответственно.

Тарифные планы, схожие по условиям обслуживания, будут объединены. Так, абоненты тарифных планов S классический и M классический будут переведены на схожие по содержанию тарифные планы S и М. Также будут закрыты тарифные планы, которыми пользуются мало абонентов — это «Бесконечный life:)», «Открытый life:)» и «Общительный life:)». Все абоненты будут переведены на тарифный план «Лайт» или смогут перейти на любой тарифный план по своему усмотрению. Новые тарифные планы вступят в силу при следующем продлении.

Будут переименованы дополнительные пакеты интернета и минут для тарифных планов «Семья» и «Мультинет: life:) Интернет 1 ГБ» будет называться «1 ГБ на всех», а 100 минут на все сети — «100 минут на всех».

Некоторые услуги будут закрыты. Так, услуги «life:) Россия», «life:) Украина» и «life:) Польша» закрываются для новых подключений. Вместо них можно будет подключать пакет «life:) Мировой» с аналогичными условиями. Также будет закрыта для подключения услуга «Все по сто». Но все, у кого вышеперечисленные услуги на 1 марта будут подключены с автоматическим продлением, смогут продолжить ими пользоваться.

Это первое подорожание связи оператора life:) в нынешнем году. Несколько дней назад повышение стоимости услуг также анонсировал телеком-оператор velcom.