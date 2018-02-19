Стало известно, кто из биатлонистов будет выступать за Беларусь в смешанной эстафете

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с участниками смешанной эстафеты, которая пройдет во вторник, 20 февраля, в олимпийском Пхёнчхане.

Женскую часть этапа побегут Дарья Домрачева и Надежда Скардино, а мужскую — Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.

Остается напомнить, что девушки на каждом этапе пройдут по 6, а мужчины — по 7,5 километра.

Старт будет дан в 14:15 по минскому времени.

Отметим, что Дарья Домрачева стала на нынешней Олимпиаде серебряной медалисткой в гонке с массовым стартом.