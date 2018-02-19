Из-за ДТП на МКАД в районе проспекта Победителей затруднено движение
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Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 19 февраля на Минской кольцевой автодороге.
Два легковых автомобиля столкнулись примерно на 41-м километре внутреннего кольца недалеко от съезда на проспект Победителей и приблизительно в пятистах метрах недоезжая ресторана «Польский».
У одного автомобиля, похожего на «Хёндэ Акцент», сильно разбит перед, у второго — минивэна — помята задняя часть.
В связи с аварией движение на этом участке кольцевой затруднено, сообщили Naviny.by очевидцы.
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