В Кремле ответили на слова Лукашенко о миротворцах на Донбассе

В Кремле ответили на слова Александра Лукашенко о том, что в случае договоренности Владимира Путина и Петра Порошенко Беларусь может ввести своих миротворцев на Донбасс.

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, решить этот вопрос можно только в рамках диалога с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР: «Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь только диалог между Москвой и Киевом».

Он подчеркнул, что решать такие вопросы, абстрагируясь от позиции представителей ДНР и ЛНР, невозможно, пишет РИА «Новости».

Напомним, 18 февраля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, где принимал участие в голосовании по выборам депутатов местных советов, заявил, что для направления на Донбасс белорусских миротворцев необходима договоренность между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

«Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь. В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию», — сказал официальный белорусский лидер.