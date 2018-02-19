В Ельске кандидата в депутаты задержали за взятку, а выборы в его округе не состоялись

Большинство округов в Гомельской области на выборах в районные советы были безальтернативными. Выборы не состоялись только по одному округу — не избран депутат по Советскому округу № 3 в Ельске.

Кандидатом был член Коммунистической партии Беларуси, директор Ельской мебельной фабрики Владимир Василёнок, но его во время избирательной кампании задержали.

Руководитель фабрики обвиняется в получении незаконного денежного вознаграждения в крупном размере от представителя коммерческой организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере). Задержанный находится под стражей. Других подробностей Следственны комитет не разглашает, сообщает БелаПАН.

Василёнок выдвигался от трудового коллектива. Однако после задержания трудовой коллектив отменил свое решение.