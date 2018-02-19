Суд отпустил избитого на избирательном участке журналиста

Суд Центрального района отпустил оператора телеканала «Белсат» Андрея Козела — дело отправили на доработку.

Журналиста обвиняли в нападении на милицию. «Основанием для задержания послужили вызывающие действия наблюдателя и его отказ выполнить законные требования председателя избирательной комиссии по прекращению видеосъемки во время подсчета результатов голосования. Козел оказал активное неповиновение сотруднику милиции, хватал сотрудника за форменное обмундирование. Для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила. Во время выдворения Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка», — сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

С избирательного участка его увезли в УВД Центрального района. Ночь он провел в спецприемнике на Окрестина.

«Три раза ударили по голове, били по ребрам и почкам. Сейчас очень болит голова, никакой медицинской помощи не оказали, все просьбы игнорировали. У меня все было в крови», — сказал журналист.

Козел настаивал, что вел съемку законно, а милиционер Владислав Бушинский превысил полномочия и избил его.

Милиционер Владислав Бушинский, который, по словам Козела, избил его.

Фото Сергея Балая