Исландский парламент рассматривает запрет на мужское обрезание

Исландия может стать первой страной Европы, запретившей мужское обрезание без медицинской необходимости. Иудейская и мусульманская общины недовольны и предупреждают, что эта практика уйдет в подполье.

Законопроект, который на данный момент рассматривает парламент Исландии, предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы за обрезание без медицинских показаний. Критики законопроекта утверждают, что этот шаг, обеспокоивший религиозных лидеров по всей Европе, сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неприемлемой. Они опасаются, что проблема обрезания может стать почвой для антисемитизма и исламофобии, сообщает The Guardian.

В исландском законопроекте говорится, что обрезание мальчиков нарушает их права и несовместимо с конвенцией ООН о правах ребенка. Его авторы обратили внимание, что обрезание часто делают не врачи, а религиозные деятели и существует высокий риск заражения. Верующим предлагается дождаться когда мальчики вырастут и смогут самостоятельно принять это решение.

«Мы говорим о правах детей, а не о свободе убеждений. Каждый человек имеет право верить в то, во что хочет, но права детей выше права на веру», — сказала Силья Дегг Гуннарсдоттир из правоцентристской Прогрессивной партии.

Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, надеется, что «эта попытка запретить основную практику иудейских общин проистекает из невежества, а не для того, чтобы подать знак, что евреи больше нежелательны в Исландии».

Ахмад Седдек, имам Исламского культурного центра Исландии, заявил, что законопроект противоречит свободе вероисповедания. «Обрезание практикуется веками, оно глубоко укоренено в культурных и религиозных традициях», — сказал он.

Иудейские и мусульманские общины предупреждают, что если обрезание будет объявлено вне закона, эта практика уйдет в подполье или религиозные меньшинства будут ездить для этого или переезжать в страны, где это разрешено.

Вопрос о мужском обрезании поднимали и в других европейских странах, но нигде оно не было запрещено.