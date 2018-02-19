В Академии наук высказались за обязательное тестирование по белорусскому языку для выпускников школ

О том, что настало время ввести обязательное тестирование по обоим государственным языкам сообщил первый заместитель директора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук по научной работе Александр Лукашанец.

«Сегодня роль государственной системы образования в увеличении белорусскоязычной компетенции очень важна. Если мы говорим о принципах государственного двуязычия, о действующем языковом законодательстве, то я считаю, что уже настало время ставить вопрос об одинаковых подходах и требованиях к оценке знаний по обоим государственным языкам», — сказал ученый.

Сейчас после 11-го класса школьники сдают экзамены по одному из языков на выбор и чаще предпочитают русский, сообщает БелаПАН.