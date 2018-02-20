В Киеве отвергли миротворческую инициативу Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 848 Комментариев: 0

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что белорусские миротворцы не могут находится в их стране. Такое мнение выразила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

В Киеве отвергли миротворческую инициативу Лукашенко

По ее словам, белорусские миротворцы не подходят для миссии (если такое решение будет принято) потому, что Беларусь входит в состав ОДКБ: «А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы страны ОДКБ также не участвовали в миссии».


Выдадут ли белорусским солдатам голубые каски?

Она подчеркнула, что Украина и ее западные партнеры не будут играть по российским правилам.

Напомним, 18 февраля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, где принимал участие в голосовании по выборам депутатов местных советов, заявил, что для направления на Донбасс белорусских миротворцев необходима договоренность между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко.


Сюжет: Война в Украине

Другие материалы на эту тему:
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: ситуация на юго-востоке Украины миротворцы Персона: Елена Зеркаль Александр Лукашенко

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)