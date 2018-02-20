Лукашенко принял новые кадровые решения

Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, он освободил 19 февраля Александра Худолеева от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям и назначил его первым замминистра.

В свою очередь ранее занимавший эту должность Василий Степаненко уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Еще одним указом Лукашенко назначил Анатолия Долголевца заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.