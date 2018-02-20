«Выбил бы ногой дверь в судейскую будку». Олимпийский чемпион Гришин прокомментировал недопуск Кушнира в финал

Олимпийский чемпион Ванкувера в лыжной акробатике Алексей Гришин прокомментировал непопадание победителя Олимпиады в Сочи Антона Кушнира в финал соревнований на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Он считает, что это была «санкционированная акция именно против наших спортсменов», отмечает СТВ.

Гришин подчеркнул, что «никто из этих товарищей не имеет отношения к фристайлу и акробатике. Они все учатся на видеоповторах. А когда там сидят дилетанты, которые приезжают попить кофе, посидеть, посмотреть, отдохнуть и отметиться, что приехали на Олимпийские игры... Я считаю, это неправильно».

По словам чемпиона, если бы он находился в Пхёнчхане, то «пришел бы, выбил бы ногой дверь в судейскую будку».

Его не смущает тот факт, что за некорректное поведение его могли бы отстранить от Игр: «Надо было пытаться прямо на месте».

Наставник белорусских лыжных акробатов Николай Козеко заявил, что судьи «свели с нами счеты, избавившись от сильного конкурента уже на стадии квалификации».

Категорично высказался и президент Национального олимпийского комитета Беларуси Александр Лукашенко: «Они [судьи] просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала».