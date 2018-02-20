Минского школьника обвиняют в распространении особо опасного психотропа

Ученика 11-го класса одной из столичных школ обвиняют в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, старшеклассник работал на интернет-магазин по продаже психотропов так называемым «минером».

«Посредством зашифрованной переписки получал координаты мест, где забирал психотропные вещества и на съемной столичной квартире фасовал их на мелкие части. В последующем распространял через «закладки» на территории Минска и Минской области», — сообщила представитель УСК.

«Гонорар» за работу ему перечисляли на кредитную карточку, которая была оформлена на подставное лицо.

По данным следствия, во время обыска на квартире были изъяты весы, а также иные приспособления для фасовки и вещество массой не менее 50 граммов.

Эксперты установили, что кристаллическое вещество темно-розового цвета содержит в своем составе альфа-PVP (особо опасное психотропное вещество).

«Принимая во внимание то, что несовершеннолетний обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и может скрыться от органа уголовного преследования, заключение его под стражу санкционировано прокурором», — отметила Белоног.