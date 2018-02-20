Население Украины сократилось на 10 миллионов за годы независимости

В 2017 году в Украине стало жить примерно на 200 тысяч человек меньше, на столько же — годом ранее. Сейчас там живут 42,4 миллиона.

Об этом сообщает Кorrespondent.net со ссылкой на Укрстат.

«Численность населения в Украине составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.

За десять лет население Украины сократилось почти на 4 миллиона человек, за годы независимости — почти на 10 миллионов.