Под Николаевом свиньи съели пенсионера

Соседи обнаружили растерзанное тело без головы, рук и внутренних органов у него же во дворе.

Вьетнамские свиньи частично съели своего 80-летнего хозяина в селе Ковалевка Николаевской области, сообщает Novosti-n.org со ссылкой на местную полицию.

Последний раз живым пенсионера видели в субботу, 17 февраля. Соседи обеспокоились его длительным отсутствием и пришли к нему домой. В тот момент свиньи доедали его тело. Возможно, мужчине стало плохо, он упал и умер прямо во дворе.

Пока причины смерти не установлены.