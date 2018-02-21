Российские хоккеисты победили норвежцев и сыграют в 1/2 финала Олимпиады

Это был хороший матч. Норвежцы бились достойно, но дальше идем мы! Спасибо всем, кто болел на стадионе, всем, кто напряженно вглядывался в телевизор во всех точках света. Это 6:1! Впереди - полуфинал Олимпиады! #РоссияВМоемСердце #ОИ2018 #RedMachine

— Хоккей России (@russiahockey) 21 февраля 2018 г.