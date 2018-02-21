Российские хоккеисты победили норвежцев и сыграют в 1/2 финала Олимпиады

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Во втором полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане российская команда уверенно переиграла соперников из Норвегии.

Встреча завершилась со счетом — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0):

1:0 — Григоренко;

2:0 — Гусев;

3:0 — Войнов;

3:1 — Бонсаксен;

4:1 — Калинин;

5:1 — Нестеров;

6:1 — Телегин.

В составе норвежцев матч начинал бывший голкипер минского «Динамо» Ларс Хауген, которого заменили при счете — 0:3.

Таким образом, россияне стали вторым полуфиналистом. Ранее место в четверке сильнейших себе обеспечила сборная Чехии, переигравшая США.

Россия и Чехия и разыграют 23 февраля между собой путевку в финал.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: хоккей-Россия Олимпиада-2018 Персона: Ларс Хауген Город: Пхенчхан

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