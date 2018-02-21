Российские хоккеисты победили норвежцев и сыграют в 1/2 финала Олимпиады
Во втором полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане российская команда уверенно переиграла соперников из Норвегии.
Встреча завершилась со счетом — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0):
1:0 — Григоренко;
2:0 — Гусев;
3:0 — Войнов;
3:1 — Бонсаксен;
4:1 — Калинин;
5:1 — Нестеров;
6:1 — Телегин.
В составе норвежцев матч начинал бывший голкипер минского «Динамо» Ларс Хауген, которого заменили при счете — 0:3.
Таким образом, россияне стали вторым полуфиналистом. Ранее место в четверке сильнейших себе обеспечила сборная Чехии, переигравшая США.
Россия и Чехия и разыграют 23 февраля между собой путевку в финал.
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