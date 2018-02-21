Лукашенко заверил ООН, что Беларусь является надежной опорой организации

В ходе сегодняшней встречи с первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед Александр Лукашенко заверил, что Беларусь останется надежной опорой для организации.

Фото пресс-службы президента

Он подчеркнул, что в ООН могут быть уверены в этом не потому, что Лукашенко лично очень уважает нынешнего генсека ООН, а потому что организация является площадкой, где «мы можем открыто говорить о наших проблемах».

Лукашенко надеется, что когда-нибудь этот многополярный мир будет представлен не тремя-пятью государствами, а всеми странами мира: «Каждый человек на планете имеет право быть в центре этого многополярного мира. В решении этих сложных проблем современности Европа обязана сыграть свою ключевую роль».

Напомним, Маххамед участвует в проводимой в Минске Региональном форуме национальных координаторов по Целям устойчивого развитии.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята странами — членами ООН 25 сентября 2015 года.

Документ включает 17 целей: ликвидация нищеты, голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, недорогая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, экосистем суши, мир, правосудие и эффективные институты и партнерство в интересах устойчивого развития.