МИД выясняет, есть ли белорусы среди граждан, попавших под авиаудар в Сирии

МИД Беларуси и посольство в Дамаске «внимательно отслеживают ситуацию» в связи с авиаударом в Сирии 7 февраля. Об этом сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

«На данный момент нет никакой информации относительно нахождения граждан Беларуси среди погибших и раненых», — отметил Мирончик.

Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что в Сирии получили ранения несколько десятков россиян и граждан других стран СНГ, а некоторые из них погибли. Точное число погибших и раненых ведомство не приводит, пишет БелаПАН.

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые — их несколько десятков», — говорится в сообщении МИД РФ.

Удар, под который могли попасть россияне и граждане других стран СНГ, был нанесен 7 февраля международной коалицией под руководством США. Американская сторона утверждает, что отряд, который они обстреляли, пытался напасть на поддерживаемых США сирийских повстанцев.