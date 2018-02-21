Президент Европейской народной партии: народ Беларуси был в очередной раз лишен свободы выражения мнений

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Президент Европейской народной партии Жозеф Доль «с большим беспокойством» оценивает итоги проведения в Беларуси местных выборов, которые состоялись 18 февраля.

«Народ Беларуси был в очередной раз лишен свободы выражения мнений, информации и права демократически выбирать своих местных представителей, — говорится в его заявлении. — Власти Беларуси не сделали никаких шагов по приведению избирательного процесса в соответствие с критериями свободных и справедливых выборов по стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Во время прошедших местных выборов, отмечает Доль, «доминировали массовые фальсификации, репрессии против представителей оппозиции, несправедливое формирование избирательных комиссий, манипуляции средствами массовой информации».


На местных выборах оппозицию жесточайше пробросили

«Власти должны немедленно реформировать избирательное законодательство в соответствии со стандартами ОБСЕ. Они должны обеспечить регистрацию гражданских и политических организаций, прекратить преследование оппозиции и независимых СМИ. Только путем укрепления демократии в стране власти Беларуси смогут укрепить ее суверенитет и независимость», — говорится в заявлении.

ЕНП — правоцентристская общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году. Включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы. Одна из крупнейших партий Европы, представленная во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы.

 


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: местные выборы-2018 Европейская народная партия Персона: Жозеф Доль

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