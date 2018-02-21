Президент Европейской народной партии: народ Беларуси был в очередной раз лишен свободы выражения мнений

Президент Европейской народной партии Жозеф Доль «с большим беспокойством» оценивает итоги проведения в Беларуси местных выборов, которые состоялись 18 февраля.

«Народ Беларуси был в очередной раз лишен свободы выражения мнений, информации и права демократически выбирать своих местных представителей, — говорится в его заявлении. — Власти Беларуси не сделали никаких шагов по приведению избирательного процесса в соответствие с критериями свободных и справедливых выборов по стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Во время прошедших местных выборов, отмечает Доль, «доминировали массовые фальсификации, репрессии против представителей оппозиции, несправедливое формирование избирательных комиссий, манипуляции средствами массовой информации».

«Власти должны немедленно реформировать избирательное законодательство в соответствии со стандартами ОБСЕ. Они должны обеспечить регистрацию гражданских и политических организаций, прекратить преследование оппозиции и независимых СМИ. Только путем укрепления демократии в стране власти Беларуси смогут укрепить ее суверенитет и независимость», — говорится в заявлении.

ЕНП — правоцентристская общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году. Включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы. Одна из крупнейших партий Европы, представленная во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы.