На 600 млн долларов: Беларусь приступила к размещению евробондов

Беларусь открыла книгу заявок на размещение выпуска 12-летних еврооблигаций в долларах в объеме 600 миллионов. Ориентир доходности составляет около 6,5% годовых, сообщает 21 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники. Подтвердить эту информацию в белорусском Министерстве финансов пока не удалось.

Известно, что 15 февраля началось road show нового выпуска белорусских евробондов в США и Европе, представители Минфина проводили серию встреч с потенциальными инвесторами. С учетом встреч, которые также были проведены в конце минувшего года, в белорусском финансовом ведомстве полагают, что сейчас сложилась благоприятная ситуация для размещения еврооблигаций, пишет БелаПАН.

Организация сделки была поручена банкам Citigroup и Raiffeisen Bank International.

В 2017 году Беларусь разместила еврооблигации в общем объеме 1,4 млрд долларов. Они были размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.

В январе нынешнего года Беларусь погасила выпуск еврооблигаций 2011 года на 800 млн долларов США.

В целом на погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларусь в 2018 году должна направить 3,1 млрд долларов. Основные выплаты связаны с валютными обязательствами перед Россией и инвесторами, которые ранее купили белорусские евробонды.