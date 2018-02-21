Министр Потупчик недоволен темпами строительства БелАЭС

Министр энергетики Владимир Потупчик на итоговой коллегии ведомства 21 февраля в Островце высказал недовольство темпами строительства Белорусской АЭС. Однако при этом он убежден, что объект будет сдан в срок.

«К сожалению, тематический план по сооружению АЭС выполнен генеральным подрядчиком на 80%, — отметил он. — Основная причина — недостаток квалифицированного строительного персонала на площадке и срыв сроков поставки оборудования. Всего выполнено работ на 15,4 млрд российских рублей при планируемых 19,1 млрд. <...> Вопросы сооружения Белорусской АЭС ежемесячно рассматривались на оперативных штабах с участием заместителя премьер-министра Владимира Семашко. Принимались необходимые решения, однако из-за допущенных генподрядчиком просчетов и непринятых мер со стороны Минстройархитектуры по наращиванию численности строителей нам не удалось выйти на запланированные объемы работ».

Как заявил глава Минэнерго, «2018 год для сооружения Белорусской АЭС является решающим», пишет БелаПАН.

«Персональная ответственность за выполнение тематического плана возлагается на руководителей организаций, участвующих в строительстве АЭС. Заказчику в лице Михаила Филимонова необходимо занимать более принципиальную позицию по вопросам, возникающим в ходе строительства БелАЭС. <…> Все необходимые поручения даны, спрос за их исполнение будет строгим», — подчеркнул министр.

Генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов в свою очередь подтвердил, что 2017 год «оказался не исключением в неуспешной работе по выполнению строительно-монтажных работ».

«Эта тенденция нас захлестнула с 2015 года, когда освоение составило около 80%, в 2016-м — 77%, в 2017-м — 81%. Причина в основном одна — генеральный подрядчик не справляется со своими обязанностями по строительству», — сказал он.

«Задача 2018 года сформирована, с каждой подрядной организацией эти объемы согласованы, — заверил Филимонов. — Каждая организация согласилась, что она выполнит эти объемы, а они значительные. Надо больше чем в два раза увеличить объем работ, из них строительные работы остаются практически на том же уровне, тепломонтажные работы должны быть увеличены в 2,87 раза, а электромонтажные — в 4,25 раза. Задача сложная, напряженная, но со всеми организациями объемы рассмотрены, согласованы и подписаны. Нужно выполнить 16 ключевых событий, они должны быть выполнены в срок, это позволит нам начать физический пуск в феврале 2019-го. Сомнений просто не должно быть, и их нет».

Потупчик посоветовал гендиректору АЭС «не искать виновных, а поставить всех под ружье, мобилизовать всех на решение главной стратегической задачи».

«Она должна быть реализована. Ваша роль как заказчика вместе с генподрядчиком организовать этот процесс. Мы определились с ключевыми событиями, они должны быть обеспечены», — подчеркнул министр энергетики.

После коллегии Потупчик заявил журналистам, что министерство признает отставание от графика реализации планов по строительству АЭС, но заверил, что выработаны все необходимые решения, чтобы изменить ситуацию и обеспечить ввод станции в эксплуатацию в установленные сроки.