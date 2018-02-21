Определились все полуфиналисты олимпийского хоккейного турнира

21 февраля на олимпийском хоккейном турнире в Пхенчхане состоялись четвертьфинальные матчи.

Сборная Чехии в серии буллитов обыграла команду США — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Команда России уверенно победила сборную Норвегии — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0). Бывший вратарь минского «Динамо» Ларс Хауген был заменен после первого периода.

Канада с минимальным счетом взяла верх над Финляндией — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу забросил Максим Норо. Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни провел на площадке 18 смен (12 минут 8 секунд), как и бывший динамовский нападающий Роб Клинкхаммер (12 минут 40 секунд). Форвард «зубров» Куинтон Хауден в матче участия не принимал, а бывший голкипер минчан Бен Скривенс получил травму и был заменен на 25-й минуте.

Сборная Германии в овертайме выбила из турнира команду Швеции — 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0). Решающую шайбу забросил 35-летний нападающий Патрик Раймер.

В полуфиналах 23 февраля встретятся Чехия — Россия и Канада — Германия.

Хоккейная сборная Канады девять раз выигрывала Олимпиаду, Чехия — однажды, Россия и Германия хоккейное олимпийское золото еще не брали.