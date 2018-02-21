Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 22 февраля
22 февраля в олимпийском Пхенчхане разыграют десять комплектов наград. Беларусь будет представлена в двух видах спорта
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горные лыжи, скоростной спуск, мужчины
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Юрий Данилочкин
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10:00 — первая попытка
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04:00
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«Беларусь 5»
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13:30 — вторая попытка
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07:30
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биатлон,
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Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова
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20:15
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14:15
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«Беларусь 5», live
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