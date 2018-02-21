Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 22 февраля

22 февраля в олимпийском Пхенчхане разыграют десять комплектов наград. Беларусь будет представлена в двух видах спорта

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция горные лыжи, скоростной спуск, мужчины Юрий Данилочкин 10:00 — первая попытка 04:00 «Беларусь 5» 13:30 — вторая попытка 07:30 биатлон,

эстафета, женщины Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова 20:15 14:15 «Беларусь 5», live