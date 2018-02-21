Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 22 февраля

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22 февраля в олимпийском Пхенчхане разыграют десять комплектов наград. Беларусь будет представлена в двух видах спорта

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горные лыжи, скоростной спуск, мужчины

Юрий Данилочкин

10:00 — первая попытка

04:00

«Беларусь 5»

13:30 — вторая попытка

07:30

биатлон,
эстафета, женщины

Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова

20:15

14:15

«Беларусь 5», live

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Юрий Данилочкин Дарья Домрачева Надежда Скардино Ирина Кривко Динара Алимбекова Город: Пхенчхан

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