«Милиция смеется». Гродненская сирота живет в лесу — власти отказываются ей помочь

Девушка живет в лесу четыре года. Бездомная несколько раз пробовала возобновить потерянный паспорт, чтобы устроиться на работу или попасть к врачу, но не получается.

Мария лишилась дома из-за пьянства родителей, сообщает Hrodna.life. Они пропили квартиру и их лишили прав. Но с настоящими проблемами она столкнулась после школы-интерната и колледжа: не может найти жилье и работу.

Власти выделили ей арендную квартиру в Свяцке, но она не нашла там работу. Вскоре ее выселили.

«После Свяцка я уже около четырех лет живу в лесах со своим парнем. Сначала возле Старого моста жили. Даже милиция приходила в гости и смеялась с нас. Пробовали ли помочь? Конечно, штрафом», — сказала девушка.

Сейчас они живут в палатке на окраине города, по ночам лазят по свалкам, ищут металл. За неделю могут заработать 20 рублей на двоих.

«Вернуться к хорошей жизни всегда хочется, но не получается сделать документы. Я начинала ходить по кабинетам, но меня все перенаправляли. Я даже к мэру Козелкову попала на прием, но он не смог помочь. И в колледже не помогли, хотя я у них училась. Без паспорта я не могу попасть даже к врачу, а были такие моменты, что надо было срочно попасть на прием, но никто не хотел помогать», — добавила она.