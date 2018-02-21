Белорусскому рэперу грозит до 15 лет за наркотики

Генпрокуратура направила российским коллегам материалы на экстрадицию гражданина Беларуси, которого задержали за наркотики.

В Беларуси заведут уголовное дело на Евгения Зыля, известного под псевдонимом Джонни Гатти, которого задержали в Саратове 19 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Дмитрия Брылева.

Одним из ключевых принципов экстрадиции является обеспечение двойной наказуемости деяния. «Выдача лица может иметь место, если инкриминируемое деяние является уголовно наказуемым по законодательству как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны», — пояснил Брылев.

Зылю инкриминируется приобретение, хранение и сбыт опасных психотропных веществ. Известно, что он с подельником, действуя по предварительному сговору, на территории Беларуси осуществляли закладки опасных психотропов. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.