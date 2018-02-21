Поляки потребуют новых репараций от Германии через Европарламент

Депутаты Европейского парламента от правящей польской партии «Закон и справедливость» хотят начать обсуждение получения репараций от Германии за ущерб во Второй мировой войне.

До конца февраля поляки проведут в парламенте конференцию под названием «Репарации за Вторую мировую войну. Проблема для Германии сегодня», сообщает Polska Agencja Prasowa.

«Мы уважаем Германию как страну, как нашего партнера в ЕС, нас многое объединяет, если говорить об экономической политике. Но есть незавершенные дела, которые должны быть решены цивилизованным путем. Стоит говорить об этом на международном уровне, поскольку масштаб потерь широко неизвестен», — сказал депутат Аркадиуш Муларчик.

Политик напомнил, что Германия до сих пор выплачивает пособия жертвам Холокоста и это не портит немецко-израильские отношения.

Немецкие власти не видят оснований для выплат Польше за войну, так как в 1953 году она официально отказалась от них.