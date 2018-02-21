Прокуратура вызвала оппозиционера отговорить от пикета

Прокуратура Березовского района вынесла предупреждение активисту ОГП Александру Кабанову. Он планирует выйти на главную площадь Бреста 25 февраля.

Активист явился в прокуратуру сегодня вечером «для дачи объяснения об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства о порядке проведения массовых мероприятий» по повестке, сообщает БелаПАН.

Ему сказали, что из Брестского горисполкома поступила информация о размещенном в интернете заявлении о том, что если в течение недели власти города и области не остановят строительство аккумуляторного завода под Брестом, он 25 февраля в 12 часов выйдет на площадь Ленина в знак протеста.

«На этом основании мне вручили официальное предупреждение о недопустимости нарушения положений закона "О массовых мероприятиях", — сказал Кабанов. — Власти Бреста не захотели встречаться с жителями города по поводу строительства аккумуляторного завода и вместо того, чтобы послушать людей, поддерживают бизнесмена Виктора Лемешевского, строящего это предприятие».

Возведение аккумуляторного завода началось в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. На сайте противников строительства stopzavod.by подписалось уже почти 37 тысяч человек.